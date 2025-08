La sorpresa sotto i binari del tram | spuntano alcuni reperti arrivano gli archeologi

Bologna, 2 agosto 2025 – Sotto i binari del tram spunta una sorpresa. In via Indipendenza, nel cuore del cantiere della linea rossa, davanti alla Cattedrale di San Pietro, è un paio di giorni che oltre agli operai si sono visti addetti con la maglietta con la scritta ' Phoenix Archeologia ', società bolognese che si occupa di ricerca archeologica e restauro dal 1992, offrendo supporto tecnico-scientifico a committenti pubblici e privati per la tutela del patrimonio culturale. Una presenza che ha messo in allarme gli addetti ai lavori, adombrando il rischio di un rallentamento del cantiere per via di ritrovamenti di reperti archeologici di un certo pregio.

