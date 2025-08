La serie turca if you love su canale 5 con Kerem Bursin

Se siete amanti delle soap turche e non resistete a storie d’amore complicate, If You Love è la nuova serie che non potete perdere. Con un mix irresistibile di romanticismo, intrighi familiari e colpi di scena, la dizi è già disponibile in streaming su Mediaset Infinity e sta per approdare anche in chiaro su Canale 5, pronta a conquistare il pubblico del pomeriggio dal 4 agosto 2025. Interpretata da due volti amatissimi del panorama turco, Kerem Bürsin e Hafsanur Sancaktutan, la serie racconta l’incontro tra due anime ferite che, per motivi opposti, hanno smesso di credere nell’amore. fino a quando il destino li costringe a incrociarsi. 🔗 Leggi su Serietvinpillole.it

In questa notizia si parla di: serie - love - canale - turca

Il team di Love, Death + Robots rivela l’influenza di David Fincher sulla serie Netflix - Le menti creative dietro l’acclamata antologia animata di Netflix Love, Death + Robots hanno svelato l’influenza artistica del produttore esecutivo David Fincher sulla serie, che ha appena debuttato con la quarta stagione su Netflix.

American love story: trama, cast e dove guardare la serie TV - Nel panorama delle produzioni televisive, si prospetta un nuovo progetto firmato da Ryan Murphy e dai suoi collaboratori più stretti, destinato a suscitare grande interesse tra gli appassionati di narrazione antologica.

La nuova serie ‘American Love Story’ celebra l’amore iconico tra JFK Jr. e Carolyn Bessette - Scopri come la nuova serie 'American Love Story' celebra l'amore tra JFK Jr. e Carolyn Bessette, un'icona di stile.

La serie turca #IfYouLove approda nel pomeriggio di #Canale5 dal prossimo lunedì. È la quinta "turcata" estiva per il canale #Mediaset. Vai su X

Dopo vari rinvii, finalmente da lunedì alle 15:45 arriva su Canale 5 "Io sono Farah", la nuova serie turca che segna il ritorno in TV dell’amatissima #DemetÖzdemir! Farah è una giovane iraniana arrivata clandestinamente a Istanbul per salvare suo figlio mal Vai su Facebook

Love is in the air, dal finto fidanzamento alla passione vera: perché la soap turca ha conquistato l'Italia; Forbidden Fruit, cosa sapere sulla nuova serie tv turca da oggi in tv; Con la pausa estiva di Tradimento nel day time di Canale 5 debutta la serie turca Forbidden Fruit.

If you love arriva su Canale 5: trama quando inizia, nel cast c’è Melek di La notte nel cuore - Incredibile ma vero nel pomeriggio settimanale di Canale 5 sta per arrivare una nuova serie tv turca. Lo riporta msn.com

If You Love è la quarta soap turca nel pomeriggio di Canale 5: la trama - If you love è la nuova serie turca per l'estate di Canale 5: andrà in onda da lunedì, ecco le anticipazioni e la trama ... Riporta ultimenotizieflash.com