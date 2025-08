La seconda vita di Trudeau Dalla politica a Katy Perry

Una nuova possibile coppia fa scatenare gli amanti del gossip americani. I protagonisti sono l'ex premier canadese Justin Trudeau e la cantante Katy Perry, che questa settimana sono stati visti cenare insieme a Montreal. Lui si è separato dalla ex moglie Sophie GrĂ©goire nel 2023 dopo 18 anni di matrimonio e tre figli, lei ha annunciato solo poche settimane fa l'addio al compagno Orlando Bloom, con cui era fidanzata da 7 anni e ha avuto una figlia. La pop star americana è in tour in Canada con tappe in questi giorni a Ottawa, Montreal, Quebec City e Toronto, e un'addetta alla comunicazione del raffinato ristorante Le Violon, Samantha Jin, ha confermato che i due hanno trascorso circa due ore nel locale lunedì. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La seconda vita di Trudeau. Dalla politica a Katy Perry

In questa notizia si parla di: trudeau - katy - perry - seconda

Katy Perry con Justin Trudeau dopo Orlando Bloom? | VIDEO - Katy Perry è stata beccata con l'ex primo ministro Justin Trudeau in una romantica cena a Montreal: nuovo amore per la cantante? L'articolo Katy Perry con Justin Trudeau dopo Orlando Bloom? | VIDEO proviene da Il Difforme.

Katy Perry e Justin Trudeau beccati a cena insieme al ristorante Le Violon di Montreal, poi una passeggiata nel parco - VIDEO - La cantante si è recentemente separata dal compagno, l'attore Orlando Bloom, invece Trudeau e la moglie Sophie Gregoire hanno annunciato la separazione dopo 18 anni di matrimonio nell'agosto 2023 La cantante Katy Perry e l'ex primo ministro canadese Justin Trudeau sono stati avvistati a cena

Justin Trudeau e Katy Perry la coppia che non ti aspetti! Paparazzati a una cena a lume di candela: incontro ravvicinato tra l’ex premier canadese e la popstar - Sono solo amici? Chissà , di certo i giornali di gossip hanno esultato per la strana coppia. Katy Perry e l’ex primo ministro canadese Justin Trudeau sono stati “pizzicati” dai paparazzi a cena insieme lunedì sera, 28 luglio, in un ristorante di lusso di Montreal.

«Non è chiaro se si sia trattato di un incontro a scopo romantico o puramente amichevole. » Lunedì sera a Montreal, Katy Perry e Justin Trudeau sono stati notati in un ristorante elegante, Le Violon, e chi era lì racconta di averli visti conversare con una certa int Vai su Facebook

La seconda vita di Trudeau. Dalla politica a Katy Perry; Katy Perry e Justin Trudeau sono stati visti insieme a Montreal; Katy Perry e Justin Trudeau, la «coppia» che non t'aspetti: la popstar e l'ex premier canadese hanno cenato insieme a Montréal.

Justin Trudeau e Katy Perry a cena a lume di candela: incontro ravvicinato tra l'ex premier canadese e la popstar - Katy Perry e l’ex primo ministro canadese Justin Trudeau sono stati “pizzicati” dai paparazzi a cena insieme ... Scrive informazione.it

Katy Perry (fresca di separazione) e Justin Trudeau sono stati visti insieme - Fresca di separazione da Orlando Bloom, Katy Perry, 40 anni, è stata vista a pranzo con Justin Trudeau, 53 anni, al ristorante Le Violon di Montreal. Riporta tg24.sky.it