La Scuola Basket Arezzo iscritta al campionato di Divisione Regionale 1

Arezzo, 2 agosto 2025 – Dopo la vittoria del campionato amaranto nel primo campionato regionale La Scuola Basket Arezzo ha effettuato l'iscrizione al campionato di Divisione Regionale 1, diritto conquistato dalla squadra di coach Beoni dopo la splendida cavalcata dello scorso anno conclusa con la vittoria dei PlayOff. Le 32 squadre aventi diritto saranno suddivise in due gironi da 16 dando vita ad una stagione da 30 giornate di stagione regolare. Gli amaranto saranno attesi da alcuni derby molto sentiti contro le valdarnesi Synergy e Polisportiva Galli che saranno tra le formazioni di vertice del campionato. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Scuola Basket Arezzo iscritta al campionato di Divisione Regionale 1

