La Salernitana ha scelto il portiere | è Donnarumma

La Salernitana ingaggia Antonio???????Donnarumma, portiere, 35 anni, fratello del pi√Ļ famoso Gigio. Era il terzo l'anno scorso a Torino.¬†Lo scenario¬†Donnarumma ha sfiorato la promozione in B due anni fa a Padova. Firma un contratto annuale da 100mila euro con opzione di rinnovo per la prossima. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Varone ceduto alla Salernitana. Ascoli, arriva il portiere Vitale - Aspettando il terzino sinistro Manuel Nicoletti, l’ Ascoli annuncia il portiere Samuele Vitale. I bianconeri ripartono dal basso assicurandosi il primo rinforzo tra i pali.

