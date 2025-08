La richiesta della Lega Araba che svolterebbe la situazione in Medio Oriente

In questi giorni la Lega Araba ha chiesto che Hamas deponga le armi, rilasci gli ostaggi e riconsegni Gaza all’AutoritĂ nazionale palestinese. Si tratta di una novitĂ assoluta. In filigrana se ne leggono altre due: che i Palestinesi riconoscano lo Stato di Israele e che Israele faccia altrettanto con la statualitĂ palestinese. Fin dal 1946, la Lega araba si era opposta alla costituzione di uno Stato di Israele. E quando, in forza di una risoluzione dell’Onu, il 14 maggio del 1948 Ben Gurion annunciò la fondazione dello Stato, il giorno dopo gli Stati arabi circonvicini attaccarono Israele da ogni lato, non certo con l’intenzione di costruire uno Stato per i Palestinesi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - La richiesta della Lega Araba che svolterebbe la situazione in Medio Oriente

