la redenzione di john

Si può scrivere di tutto sulla WWE, si può criticare una scelta o biasimare un risultato finale, ma è doveroso riconoscere un merito al team creativo: Il prodotto sa come far parlare di sé. Il turn heel di Cena è stato sconvolgente, ma ha dato linfa alle discussioni su internet. La vittoria di Cena a WM 41, nelle modalità con cui è arrivata, è stata a lungo dileggiata, ma ha tenuto banco per mesi nei podcast e sui social di settore. Ora, ciò che è avvenuto a Smackdown questo venerdì, cioè il presunto ritorno tra i buoni del rapper, potrebbe essere interpretato come una marcia indietro (o come una genialata), ma sarà oggetto di discussione anche ben dopo il match di SummerSlam.

