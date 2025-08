TRIUGGIO – La verde Brianza esiste. Non è leggenda, non sono ricordi del passato. Basta venire a Triuggio per rendersene conto: qui c’è sempre stata l’attenzione per l’ambiente. Non proprio qualcosa di scontato: la provincia è la più cementificata d’Italia e, per questo motivo, realtà come Triuggio non sono soltanto rare, ma anche molto preziose. La valenza è duplice: da un lato è uno dei polmoni verdi del territorio, dall’altro è un Comune che custodisce quella che è la memoria storica di queste zone. La geografia, di sicuro, ha fatto la sua parte: il paese, in parte collinare, si sviluppa a Est del Lambro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La provincia più cementificata d’Italia nasconde un comune verde dove non sembra esistere lo stress