La porta della doccia in vetro ormai non si usa più | è tornato di moda un trend del passato

Addio alla porta della doccia in vetro, non si usa più, con questa soluzione del passato, si risparmiano tempo e fatica! Ci sono tanti stili per la propria abitazione, ma se ci sono dei “trend” che decadono, bisogna capire il perché. Se la porta di vetro nella doccia non si usa più non è solo un fattore estetico. Se nel tempo è sembrata la soluzione più “cool”, in realtà si è poi rivelata scomoda e poco pratica. Ecco con cosa verrà sostituita! - Notizie.com Questo dettaglio di arredamento non piace più, sta perdendo popolarità perché scomodo e poco pratico. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - La porta della doccia in vetro ormai non si usa più: è tornato di moda un trend del passato

In questa notizia si parla di: porta - doccia - vetro - trend

