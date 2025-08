La piazza della nuova Gamec a Bergamo vedrà la luce Via libera al progetto Tiraboschi si comincia in autunno

Bergamo, 2 giugno 2025 – Approvato dalla giunta comunale il progetto esecutivo della nuova piazza Tiraboschi, inserita nel programma triennale dei lavori pubblici. L'obiettivo è riqualificare l'intorno della Gamec (la galleria di arte moderna e contemporanea) connettendo il nuovo museo al tessuto urbano adiacente, riconfigurando lo spazio pubblico pedonale, le infrastrutture carrabili e ciclabili, gli spazi verdi e i parcheggi dentro un sistema composto dai tre parchi Suardi, Marenzi e del Galgario, dal polo culturale-residenziale delle ex caserme Montelungo-Colleoni e dagli snodi viabilistici di via Cesare Battisti, viale Muraine, via Suardi, Frizzoni e via del Galgario.

Piazza della nuova Gamec, ok al progetto. Nodo parcheggi durante i lavori: "Cerchiamo soluzioni per i residenti" - Bergamo. Piazzale Tiraboschi sarà interamente ridisegnato, con una "razionalizzazione" del sistema dei parcheggi per evitare di perdere una quota significativa degli stalli per residenti.

