Sul portone del magazzino in via dei Tornei, sotto la sede del Comitato Feste in via dell’Arengo, i ragazzi di Offagna ripongono i loro materiali, quelli utilizzati per le feste medievali, per le attività sociali e per tutti gli eventi che il borgo quattrocentesco organizza con il loro preziosissimo e volontario contributo. Proprio su quel portone l’altra mattina è comparsa una scritta con spray nero " La peggio gioventù ", uno sfregio in stampatello fatto da vandali. I giovani di Offagna sono rimasti delusi. Poi però hanno deciso di scherzarci su con un video che punta dritto agli autori del gesto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "La peggio gioventù": scritta sul ritrovo delle Feste