La nuova vita di Totò Di Natale alla corte del re dei pomodori | Allenare? No grazie Ma sogno la B

L'ex attaccante alla Scafatese come uomo immagine, voluto dall'imprenditore agricolo Felice Romano: "Adoro le sfide, sono uno partito da zero. E voglio fare il dirigente".

Toto Cutugno, il figlio Niko a Verissimo: “La mia nascita ha creato disagio nella sua vita” - (Adnkronos) – Niko Cutugno è stato ospite oggi, sabato 24 maggio, a Verissimo. Il figlio del cantautore Toto ha presentato in studio il suo libro autobiografico 'Fino all'ultimo respiro', in cui parla del complesso rapporto che ha avuto con il padre.

Niko Cutugno è stato ospite oggi, sabato 24 maggio, a Verissimo. Il figlio del cantautore Toto ha presentato in studio il suo libro autobiografico 'Fino all'ultimo respiro', in cui parla del complesso rapporto che ha avuto con il padre.

Nuova vita in serie D per Totò Di Natale: è il club manager della Scafatese - Inizia una nuova avventura calcistica per Antonio «Totò» Di Natale. Il 47enne napoletano, dopo aver segnato raffiche di gol in serie A (con 209 sigilli è il sesto miglior realizzatore della storia), ricoprirà l'incarico di club manager della Scafatese, ambiziosa formazione dell’Agro Nocerino Sarnese che milita nel campionato di serie D.

La Corte di Appello di Napoli ha disposto la scarcerazione di Biagio Vallefuoco, detto "Biasone", e di Lyudmila Pylypenko, moglie del ras Michele Olimpio, noto come "'o bumbularo". Entrambi erano stati condannati per associazione mafiosa con riferimento al