La nuova Rocca Brancaleone Ospiterà cinema e spettacoli Posti a sedere da 300 a 1.400 | Ora i lavori poi il bando

Entro la fine di quest’anno e l’inizio del 2026 i lavori all’interno della Rocca Brancaleone saranno conclusi. Nello specifico quelli dell’arce, l’area che ha sempre ospitato l’arena estiva e gli spettacoli dal vivo. Al suo interno si continua a lavora per mettere a punto gli ultimi dettagli, anche quelli piĂą piccoli, come la numerazione delle poltrone su cui siederanno gli spettatori, 1400, contro i 300 di prima. Lo schermo, 15,5 x 7,80 metri, sovrasta tutta l’arena, con il palcoscenico e, appena sotto, la buca dove troverĂ posto l’orchestra negli spettacoli dal vivo. Sotto al palco sono stati ricavati gli spazi tecnici per gli artisti, dai bagni ai camerini, quattro i primi, due i secondi, che una volta venivano montati all’esterno della Rocca nell’area che ora diventerĂ il parcheggio ad uso interno della struttura, non aperto al pubblico quindi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

