Un flashmob per dire di non realizzare la nuova caserma dei carabinieri nel Parco donatori – Raganella di San Matteo della Decima. Si è svolto giovedì sera e ha visto la partecipazione di 200 persone. Il luogo scelto dall’amministrazione comunale, il Parco donatori – Raganella, non ha convinto – per via della cementificazione del verde pubblico – l’opposizione consiliare che aveva già manifestato il dissenso, ma anche dei cittadini che hanno organizzato una raccolta firme e il flashmob. L’opposizione consiliare e i cittadini che protestano non sono contrari alla nuova caserma ma al luogo dove il Comune intende costruirla. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La nuova caserma dentro il parco. Flashmob di protesta dei residenti