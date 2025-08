La mozione Pro Gaza passa in consiglio ma Lega e Fratelli d' Italia lasciano l' aula Pd | Comportamento inaccettabile

Il Consiglio comunale ha approvato ieri la mozione presentata dal gruppo del Partito Democratico che impegna il sindaco ad attivarsi su tutti i canali istituzionali per richiedere, a nome della comunità di Messina, l'immediato 'cessate il fuoco' a Gaza, l'attivazione di canali umanitari per.

Illuminare Palazzo Marino con scritta "All eyes on Gaza", la mozione in Consiglio Comunale: "Un appello a non distogliere lo sguardo" - Milano, 12 maggio 2025 – "Oggi in Consiglio Comunale discuteremo una mozione per chiedere che Palazzo Marino venga illuminato con la scritta "All Eyes on Gaza", come segno di solidarietà e vicinanza alla popolazione civile colpita dalla guerra.

Mozione della Sapienza, l'università esprime sdegno e orrore per l'escalation militare a Gaza - Con una mozione approvata dal Senato accademico, l'Università Sapienza di Roma esprime "sdegno per l'escalation militare e la crisi umanitaria a Gaza" e chiede "l'immediato cessate il fuoco" e "l'ingresso di significativi aiuti umanitari a Gaza".

Mozione della Sapienza su Gaza: "Sdegno per l'escalation militare e orrore per la crisi umanitaria" - "Sdegno per l'escalation militare israeliana a Gaza" e "orrore per la crisi umanitaria alla quale si sta assistendo in Palestina".

CONSIGLIO COMUNALE DI SENISE APPROVA ALL'UNANIMITÀ LA MOZIONE PER IL CESSATE IL FUOCO A GAZA E LA SOSPENSIONE DEI RAPPORTI CON IL GOVERNO ISRAELIANO

IMPERIA: IL SINDACO SCAJOLA, "FAVOREVOLE AL RICONOSCIMENTO DELLO STATO PALESTINESE". MA LA MOZIONE DI SARDI IN CONSIGLIO NON PASSA

