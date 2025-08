La moto impenna e cade Giuseppe muore a 25 anni

Il trauma cranico era troppo grave. L’impatto prima contro un palo, poi sbattendo la testa sul cordolo del marciapiede: tutto troppo violento per lasciare speranze. Giuseppe Cacciatore è morto sotto gli occhi dell’amico che era con lui, a pochi metri dalla casa della fidanzata che lo stava aspettando. Si erano trovati in una stradina, vicino a via degli Alpini a Buccinasco, davanti alla scuola, di fianco al supermercato. Lì i due amici, come facevano sempre, avevano iniziato a parlare di moto e motori, di potenza dei veicoli, mettendoli a paragone. Giuseppe, 25 anni, ha provato prima la moto dell’amico, facendo un giro in zona. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La moto impenna e cade. Giuseppe muore a 25 anni

Giuseppe Ancora muore a 23 anni provando una moto elettrica: il lavoro ai concerti e il progetto di trasferirsi in Svezia - CORDOVADO (PORDENONE) - Un giro con la moto presa in prestito durante la pausa pranzo. Un?accelerata e per Giuseppe Ancora, 23 anni, originario di Ostuni, non c?è stato nulla da.

Prende in prestito una moto elettrica per fare un giro in pausa pranzo: Giuseppe muore a 23 anni - Giuseppe aveva solo 23 anni e la sua vita si è spezzata per le strade di Gorizia mentre, nella pausa pranzo, stava facendo un giro con la moto elettrica di un amico.

Incidente in moto durante allestimento del concerto dei Massive Attack: Giuseppe morto a 23 anni a Gorizia - Prova la moto elettrica di un coetaneo e si schianta contro un palo: Giuseppe Ancora, 23 anni, originario di Ostuni e residente a Cordovado, è morto a Gorizia durante la pausa pranzo.

Sbanda con la moto e finisce contro un palo a Buccinasco: morto Giuseppe Cacciatore, 25 anni - L'incidente ieri sera intorno alle 22, a poca distanza dalla casa della fidanzata: sembra che il ragazzo non indossasse il casco

Giuseppe Ancora morto a 23 anni in un incidente in moto, il dolore dei colleghi: «Un sorriso che non dimenticheremo» Sull'incidente, rilevato dalla Polizia locale di Gorizia, la Procura isontina