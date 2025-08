La moglie di Matteo Materazzi | La Sla è iniziata zoppicando Ora non muove più braccia e gambe

La moglie di Matteo Materazzi, Maura Soldati, ha raccontato in che modo hanno scoperto la SLA e delle condizioni attuali del marito: "È iniziata zoppicando. Ora non muove più braccia e gambe". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Matteo Materazzi, il fratello di Marco ha la Sla. La moglie: «La malattia avanza veloce, è in carrozzina» - Un milione e mezzo di dollari per una speranza, quella può salvargli la vita consentendogli di restare accanto a Maura, sua moglie, e a Geremia e Gianfilippo, i suoi figli, 19 e 17 ... Come scrive ilgazzettino.it