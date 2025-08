Per chiunque passi la propria viva raccontando storie, intuirete che sto parlando per interesse personale, il punto di vista dal quale si osservano le vicende dei personaggi che sono in scena è fondamentale. Al punto che, non dico niente di particolarmente sorprendente, una medesima storia, vista da prospettive diverse, può apparire completamente diversa. Poco prima di partire per le Marche, per dire, con mia moglie Marina abbiamo passato una piovosa domenica pomeriggio guardando un film su una piattaforma di streaming dal titolo L’innocenza, del regista giapponese Kore’eda Hirokazu, vincitore della Queer Palm e il premio per la migliore sceneggiatura originale a Cannes nel 2023, dove una storia viene raccontata da tre prospettive differenti, che ne stravolgono di volta in volta la lettura, un maestro violento nei confronti di un bambino, così inizia la storia che ovviamente non spoilero, diventa in realtĂ tutt’altro strada facendo. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - La modella virtuale generata con AI di Guess è una buona notizia (se tifi apocalisse)