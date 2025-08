La missione educativa di Villa Eva. Qui si coltivano autostima e abilità.

Non solo compiti a Villa Eva. Il Centro educativo diurno di Villa Eva (Ced), il doposcuola di Mamma Rita, rivolto a bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni si occupa anche di chi fa più fatica. Da alcuni anni il doposcuola di via Segrè si trova a fare i conti con problemi di apprendimento, bisogni speciali, disortografia, discalculia, deficit di attenzione e iperattività che portano difficoltà e influenzano il rendimento scolastico e l’interazione sociale. "Dallo scorso anno - sottolinea Valentina Gandini, responsabile del progetto - il Ced ha potuto contare sulla collaborazione del Centro orientamento famiglie, storico consultorio di Monza noto per il suo lavoro in sinergia con molte scuole del territorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La missione educativa di Villa Eva. Qui si coltivano autostima e abilitÃ