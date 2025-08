di Fabrizio Paladino Sono circa le 9 di venerdì quando il telefono squilla. Numero sconosciuto però, come capita spesso, anche per curiosità , la risposta non manca. Pronto? Dall’altra parte: "Sono il detenuto numero 234". La voce è quella di Davide Pecorelli. Davide, come stai? "Tutto sommato bene, anche se vi ho già descritto le condizioni del carcere 313 di Tirana". Dalla prigione dove è rinchiuso dall’8 maggio scorso, l’ex arbitro e imprenditore di San Giustino può contattare quotidianamente i familiari (moglie, i 4 figli e il padre) e, in questo caso, anche l’amico giornalista. "Ho deciso di interrompere lo sciopero della fame dopo due settimane – continua – Sono dimagrito 6 chili". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "La mia vita in carcere". Telefonata con Pecorelli: "Ricorso in Cassazione: ora c’è un primo spiraglio"