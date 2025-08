La lente dei pm sulla vecchia Spal Sequestrati documenti in sede La procura apre un fascicolo

Anche la procura accende i riflettori sulla Spal di Joe Tacopina. A pochi giorni dall’udienza civile per l’eventuale liquidazione della vecchia società , spunta un fascicolo aperto negli uffici di via Mentessi. L’inchiesta è coordinata dal pubblico ministero Isabella Cavallari e, al momento, non riporta né un’ipotesi di reato né tantomeno degli indagati. A quanto si apprende, si tratterebbe di un atto collegato all’istanza di liquidazione giudiziale presentata dalla stessa procura, richiesta che va ad aggiungersi alle tre già depositate dai legali dei creditori, tutti in attesa di comparire a giorni davanti al giudice civile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La lente dei pm sulla vecchia Spal. Sequestrati documenti in sede. La procura apre un fascicolo

