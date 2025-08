La Lega del Filo d’Oro in visita all’Istituto di Agazzi

La Lega del Filo d’Oro in visita all’Istituto “Madre della Divina Provvidenza” di Agazzi. Dirigenti e professionisti delle due realtà hanno vissuto una giornata all’insegna della condivisione di esperienze, buone pratiche educative e percorsi di inclusione che, ospitata dalla struttura alle porte. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

In questa notizia si parla di: lega - filo - visita - istituto

L’opera diventa simbolo di inclusività: a Osimo in scena “Una missione per due”. Il progetto culturale che unisce l’Accademia d’Arte Lirica, gli studenti e la Lega del Filo d’Oro - Un’opera per unire. Un’opera per includere. È l’intento di “Una missione per due”, opera lirica che debutta in prima mondiale sabato 24 maggio alle ore 21 al teatro La Nuova Fenice di Osimo con replica domenica 25 maggio alle ore 18.

Oltre 350 donatori in visita. La Giornata del sostenitore della Lega del Filo d'Oro è stata un successo - OSIMO – Si è celebrata nei giorni scorsi la 27esima edizione della “Giornata del sostenitore”, importante appuntamento annuale che la Fondazione Lega del Filo d'Oro, ente filantropico, dedica ai tanti sostenitori, per ringraziarli per l'affetto e il supporto importante che dimostrano nei.

TreValli Cooperlat partner della Lega del Filo d’oro - TreValli Cooperlat, primario gruppo agroalimentare italiano con sede e Jesi, è al fianco della Lega del Filo d’Oro, Fondazione E.

INGV Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia Vai su Facebook

La Lega del Filo d’Oro in visita all’Istituto di Agazzi; Più di 360mila italiani non possono vedere né sentire. Ecco chi li aiuta; Lega del Filo d’Oro, il 41% dei nuovi pazienti nel 2024 aveva una malattia rara.

Filo d'Oro: a Osimo 350 donatori in visita - Notizie - Ansa.it - Nelle giornate di venerdì 24 e sabato 25 maggio, in occasione della XVII edizione della Giornata del Sostenitore, oltre 350 sostenitori della Fondazione Lega del Filo d'Oro sono stati accolti nel ... ansa.it scrive

Lega Filo d'Oro, +10% di diagnosi malattie rare dal 2010 - Lega Filo d'Oro, +10% di diagnosi malattie rare dal 2010 Alcune sono causa di sordocecità,fondamentale intervento precoce ROMA, 26 febbraio 2025, 17:43 Redazione ANSA - Lo riporta ansa.it