La Lega attacca la Corte europea | Le toghe rosse assaltano i nostri confini

Roma, 2 agosto 2025 ā€“Ā Non si placano le polemiche dopo la sentenza della Corte di Giustizia europea che, in merito alla questione ā€œ Paesi sicuri ā€ per il rimpatrio dei migranti (promossa nellā€™ambito del funzionamento dei Cpr italianiĀ in Albania ). La parte politica piĆ¹ dura contro la sentenza (era difficile potesse essereĀ altrimenti)Ā ĆØ la Lega del vicepremierĀ Matteo Salvini che oltre a puntare il dito contro lā€™ennesimo attacco delleĀ ā€œtoghe rosseā€Ā prepara, con i Patrioti, una mozione di sfiducia contro Ursula von der Leyen. Il Ministro dei Trasporti, Matteo Salvini. A destra lā€™on. Jacopo Morrone (Corelli) "La decisione della Corte di Giustizia europea conferma l'assalto delle toghe rosse ai nostri confini, sia in Italia che all'estero. 🔗 Leggi su Quotidiano.net Ā© Quotidiano.net - La Lega attacca la Corte europea: ā€œLe toghe rosse assaltano i nostri confiniā€

Convegno Magistratura Indipendente, Morrone (Lega): "Favorevole separazione carriere, due Csm, sorteggio e alta corte giustizia" - ā€œPremetto che siamo favorevoli ai due CSM come conseguenza della separazione delle carriere. Siamo favorevoli al sorteggio perchĆ© lā€™indipendenza interna e quindi lā€™efficienza della magistratura vanno assicurate anche attraverso il contenimento dello strapotere delle correnti allā€™interno del CSM.

Alberi in piazza a Bologna, esposto della Lega alla Corte dei Conti: nel mirino i costi - Bologna, 14 luglio 2025 - Alle 11 in piazza del Nettuno il caldo si fa sentire, ma nessuno si ferma per godere dellā€™ombra degli alberi in vaso sistemati davanti Salaborsa.

Lega contro la Corte Ue dopo la sentenza sui ā€˜paesi sicuriā€™: ā€œAssalto toghe rosse ai nostri confiniā€ - Il duro attacco della Lega contro la Corte di Giustizia Ue dopo la sentenza in materia di migranti che ha stabilito che ogni Stato puĆ² decidere con atto legislativo quali siano i ā€œpaesi terzi sicuriā€ ai fini del rimpatrio e del trasferimento delle persone soccorse in mare nei Cpr in Albania, ma che la scelta del governo deve essere sottoposta al vaglio dei giudici nazionali.

