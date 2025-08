La Juventus temporeggia per Kolo Muani | ora due club inglesi fanno sul serio

È ancora giallo sul futuro di Randal Kolo Muani: la Juventus resta a guardare mentre dalla Premier League fanno sul serio. Non si arrestano le ricerche della Juventus per rafforzare l’attacco, il reparto che più di tutti sta impensierendo Damien Comolli &co. Un nome, i bianconeri, lo avrebbero già , ed è quello di Randal Kolo Muani. L’attaccante francese ha già fatto ritorno a Parigi dopo il prestito a Torino, senza tuttavia dimenticare la Vecchia Signora che vorrebbe averlo con sé ancora per molto. Le qualità dimostrate dal classe 1998 sotto l’ombra della Mole non sono di certo passate inosservate, soprattutto alla luce delle difficoltà offensive. 🔗 Leggi su Sportface.it

