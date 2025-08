La Juventus chiede 15-18 milioni per Miretti il Napoli è fermo a 10-11 milioni più bonus Tuttosport

Fabio Miretti non sembra essere nei piani futuri della Juventus, ma i bianconeri non vorrebbero cederlo per meno di 15 milioni, dato che sarebbe una plusvalenza massima considerando che è cresciuto nel vivaio della Vecchia Signora. Il Napoli è interessato, il ds Manna lo apprezza sin dai tempi in cui lavorava nella Juventus, ma l’offerta degli azzurri è stata ritenuta troppo bassa finora. La Juventus chiede 15-18 milioni per Miretti, il Napoli è fermo a 10-11 milioni più bonus. Scrive Tuttosport: Nell’ultimo anno e mezzo la Juventus ha un po’ smesso di credere nelle doti del classe 2003, passato da essere il nuovo Marchisio, a possibile giocatore da cedere per fare cassa e realizzare una robusta plusvalenza. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - La Juventus chiede 15-18 milioni per Miretti, il Napoli è fermo a 10-11 milioni più bonus (Tuttosport)

In questa notizia si parla di: milioni - juventus - miretti - napoli

Calciomercato Juventus, Nico Gonzalez sacrificabile: obiettivo 30 milioni - Riuscire a tornare competitiva per la corsa allo Scudetto è l’ obiettivo della Juventus, che vuole di conseguenza vivere un calciomercato da protagonista.

Juventus, Guardiola fa spesa alla Continassa: triplo obiettivo e 70 milioni | CM.IT - Non c’è solo Cambiaso nel mirino del tecnico del Manchester City in vista del prossimo mercato estivo Tutto ancora in gioco per la Juventus nella corsa per un posto in Champions League, con l’1-1 nello scontro diretto contro la Lazio che ha lasciato l’amaro in bocca e tanti rimpianti ai bianconeri di Tudor.

Juventus, comunicato UFFICIALE: accordo da 69 milioni di euro - Il club bianconeri ha reso noto i termini dell’intesa: ecco tutte le cifre con le annesse ripartizioni a bilancio.

Il Napoli è forte su Miretti: quanto vale? Commenta: una vale 10 milioni, un ? 5 [Per la Juve è tutta plusvalenza a bilancio] #juve #calciomercato #miretti #juventus #news Vai su Facebook

Il Napoli accelera per Miretti: la Juventus chiede 15 milioni, trattativa avviata #napoli #miretti #calciomercato Vai su X

Miretti-Napoli, intesa a un passo. La Juventus chiede quindici milioni; Il Napoli accelera per Miretti: la Juventus chiede 15 milioni, trattativa avviata; Calciomercato, il Napoli vuole Miretti: la Juventus chiede 15 milioni.

Miretti, il Napoli vuole investire 10-11 milioni. La risposta della Juventus - Fabio Miretti è uno degli obiettivi di mercato del Napoli, il centrocampista della Juventus piace tantissimo a Giovanni Manna. msn.com scrive

Miretti Napoli a fuoco lento: c’è distanza tra domanda e offerta, ma dalle parti della Continassa… Spunta questo retroscena - Spunta questo retroscena sul centrocampista Il futuro di Fabio Miretti è sempre più lontano da Torino ... Segnala juventusnews24.com