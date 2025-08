La grande corsa al riarmo europeo | 127 miliardi di euro in prestiti per acquisti comuni

La prima pietra miliare di Readiness 2030ReArm Europe è stata posta. Sono diciotto, su ventisette, i Paesi dell’Unione Europea che hanno fatto richiesta di aderire al programma Safe messo a disposizione dalla Commissione Europea per fornire prestiti ai Paesi dell’Ue con l’obiettivo di favorire il rafforzamento degli apparati militari e l’acquisto congiunto di armamenti del Vecchio Continente. La Security Action for Europe (Safe) si riproponeva di erogare fino a 150 miliardi di euro in prestiti a basso interesse e d è riuscita a garantirne pro quota 127 ai Paesi che hanno fatto richiesta: Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Lettonia, Lituania, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Spagna, Ungheria. 🔗 Leggi su It.insideover.com

