La Fondazione per il clima e la sostenibilità al fianco del Living Lab

Cresce Scandicci Living Lab: entra anche la Fondazione per il Clima e la SostenibilitĂ . L’obiettivo (dichiarato) è quello di riuscire a studiare soluzioni che tengano insieme urbanizzazione e sostenibilitĂ ambientale. Un fatto non da poco, visto il da farsi dal punto di vista del completamento della cittĂ . La giunta con una propria delibera, ha recepito il protocollo d’intesa con la Fondazione, nel quale si instaurano politiche di collaborazione per promuovere l’integrazione delle conoscenze scientifiche nel settore dell’agricoltura, delle foreste e dell’agroalimentare. La Fondazione per il Clima e la SostenibilitĂ opera dal 1994 nella promozione e nello sviluppo di progetti in settori che hanno legami stretti con il tema della sostenibilitĂ , come la climatologia, l’agronomia, la selvicoltura, il monitoraggio ambientale e la protezione delle risorse naturali, la gestione e la pianificazione territoriale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Fondazione per il clima e la sostenibilitĂ al fianco del Living Lab

