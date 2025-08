La fine del mito dell' efficienza tedesca

Un apparato amministrativo dominato da un culto della sicurezza e dall'ossessione per l'aderenza scrupolosa alle regole: è questo il quadro della burocrazia tedesca che emerge dal recente studio condotto dalla politologa Nathalie Behnke dell'UniversitĂ di Darmstadt per conto della Fondazione per le imprese familiari. Il rapporto, intitolato Cause culturali dell'eccesso di burocrazia, punta il dito contro una cultura amministrativa tedesca poco incline all'innovazione e troppo restia a concedersi margini di flessibilitĂ . Alla base delle difficoltĂ nel ridurre gli oneri burocratici, secondo l'analisi, non vi sarebbe tanto un eccesso di regolamentazione quanto la mancanza di leadership efficace e la diffusa avversione al rischio negli uffici pubblici. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La fine del mito dell'efficienza tedesca

In questa notizia si parla di: tedesca - fine - mito - efficienza

WTA Queen’s 2025, lieto fine per la favola Tatjana Maria. La veterana tedesca vince il titolo - Si conclude con il lieto fine la favola di Tatjana Maria. La giocatrice tedesca vince il torneo WTA del Queen’s dopo aver cominciato il suo percorso dalle qualificazioni.

“Qui sono passati tanti campioni, ma nessuno ha vinto. Non voglio fare la stessa fine”: la stampa tedesca svela le angosce di Hamilton sulla Ferrari - “La Ferrari ha avuto grandi campioni come Fernando Alonso e Sebastian Vettel in squadra. Ma nessuno di loro è diventato campione del mondo.

La fine del mito dell'efficienza tedesca; Il primo sì di Trump all’Europa; Il Maggiolino spegne i motori. La fine di un’icona dell’efficienza e del design tedesco.

Treni in ritardo e organizzazione in difficoltà, agli Europei va in ... - Treni in ritardo e organizzazione in difficoltà, agli Europei va in crisi il mito dell’efficienza tedesca dal nostro inviato Emanuele Gamba Julian Nagelsmann con Toni Kroos (afp) ... Come scrive repubblica.it

Bmw, Volkswagen, Mercedes, la fine del mito dell’auto tedesca ... - L’industria dell’auto tedesca sta attraversando una grave crisi esistenziale. Riporta corriere.it