La donazione per Gaza Dalla fiaccolata per la pace ecco dodici cisterne di acqua

Il comitato organizzatore della fiaccolata per Gaza, che lo scorso 14 luglio ha visto la partecipazione di ottantotto associazioni del territorio di Lamporecchio, Larciano, Cerreto Guidi e Vinci, ha raccolto le offerte da inviare in Medio Oriente per la fornitura di acqua nella Striscia. Le donazioni sono state consegnate ad Alaa Ahmed, scrittore e poeta palestinese che vive nel nord della Striscia di Gaza. Ahmed si occupa, insieme ad altre persone del luogo, dell’approvvigionamento di acqua potabile, della gestione delle risorse idriche e della riabilitazione dei pozzi danneggiati e dalle falde acquifire contaminate dalle bombe di Israele. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La donazione per Gaza. Dalla fiaccolata per la pace ecco dodici cisterne di acqua

In questa notizia si parla di: gaza - acqua - fiaccolata - donazione

Gaza, la dottoressa sul campo: “Senza acqua, né cibo. Intubiamo per terra” - Roma, 23 luglio 2025 – Una crisi umanitaria senza precedenti si sta consumando nella Striscia di Gaza.

Oltre 50.000 bambini sono morti o rimasti feriti dall’ottobre 2023. “Mancano acqua, cibo e medicinali”. I dati UNICEF sulla “guerra” a Gaza - La situazione per i minori nella Striscia di Gaza si aggrava ulteriormente dopo l'ultimo fine settimana.

Gaza senza medicine, cibo e acqua potabile: l’Oms e il rischio pandemia - Negli ultimi tempi la drammatica situazione in corso nella Striscia di Gaza da ormai oltre un anno è entrata al centro del dibattito non solo in Italia, ma a livello internazionale: l’intera popolazione di Gaza, composta da circa 2,1 milioni di persone, oltre agli attacchi da parte delle forze armate israeliane, è al centro di una crisi umanitaria senza precedenti.

La donazione per Gaza. Dalla fiaccolata per la pace ecco dodici cisterne di acqua - Ottantotto associazioni e privati di Lamporecchio, Larciano, Cerreto Guidi e Vinci hanno contribuito alla raccolta delle offerte per aiutare la popolazione della Striscia. Lo riporta msn.com

Arcore si illumina per Gaza, fiaccolata per la pace senza bandiere politiche - In tanti alla fiaccolata “Luci per Gaza" organizzata ad Arcore da un cartello di sigle e senza insegne politiche. Da msn.com