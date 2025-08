La denuncia dei 5 Stelle | Motovelodromo di nuovo abbandonato c' è incuria e insicurezza

Il Motovelodromo è fermo, chiuso, inutilizzato. E’ la denuncia che arriva dal Movimento 5 Stelle che chiede lumi all’amministrazione circa l’area sportiva via Gustavo Bianchi, a nord della cittĂ . “L'incuria lo sta nuovamente logorando, rendendolo luogo di accesso per sbandati e di conseguenza. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

