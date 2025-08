C’è grande attesa per la presentazione della nuova divisa da gioco di lunedì prossimo, ma intanto l’ Empoli ha ufficializzato i sei sponsor che vi troveranno spazio. La maglia sarà realizzata da Kappa, fornitore tecnico del club dal 2018, e vedrà come main sponsor due marchi storicamente vicini all’Empoli e al territorio: Computer Gross, da oltre vent’anni al fianco degli azzurri, si alternerà infatti con Kühner, leader nel settore dei motorini d’avviamento e alternatori, da tempo partner del club che da questa stagione sarà quindi presente anche sulla divisa da gioco. Doppia anche la presenza come co-sponsor: Computer Gross comparirà in questa posizione quando non sarà main sponsor, alternandosi al nuovo brand Elite Top Fight, società organizzatrice di eventi sportivi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La curiosità. Stagione 2025/26. Tutti gli sponsor sulla maglia