La crisi della pesca tra importazione di massa eccessi e declino della cultura gastronomica

È ormai mezzogiorno al mercato del pesce di Rialto, a Venezia, e di pescato, sui banconi, ce n’è ancora molto: sogliole, rombi, triglie, lucci, moeche, ghiozzi, anguille. I commercianti cominciano a ritirare le strutture e a sciacquare con le pompe le proprie postazioni. Di tutto il pesce rimasto invenduto, una parte finirà sulle tavole degli stessi pescatori, un’altra sarà regalata ad amici o parenti, o “svenduta” a ristoratori tramite accordi diretti. Ma il pesce che avanzerà tornerà nel mare della laguna – chiaramente morto – venendo di fatto gettato via. In una città come Venezia, il problema del pesce invenduto e della crisi generale del settore ittico può apparire meno drammatico, grazie ai numerosi turisti curiosi che, anche solo per esperienza, decidono di acquistare del pesce nel pittoresco scenario di Rialto. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - La crisi della pesca tra importazione di massa, eccessi e declino della cultura gastronomica

La crisi del mosciolo. Nuovo stop alla pesca, ma soltanto per i privati per tutta la stagione 2025 - La pesca del mosciolo selvatico di Ancona e Portonovo resta aperta per i soli pescatori muniti di licenza di pesca.

Crisi delle vongole senza precedenti nel compartimento di Manfredonia: la pesca riparte, ma solo alla Foce Aloisa - Saranno individuate tramite manifestazione di interesse le tre imbarcazioni che potranno pescare vongole nel tratto di mare antistante la località di Foce Aloisa.

Crisi pesca, Regione interloquirà con governo nazionale e Ue - Crisi pesca, Regione interloquirà con governo nazionale e Ue Dirigente dipartimento Pesca è intervenuto a convegno a Sciacca PALERMO, 14 marzo 2025, 17:37

La crisi della pesca - Il Resto del Carlino - E dopo la mozione unanime in Consiglio comunale, ad Ancona, ecco l'incontro tra l'assessore regionale alla pesca, Andrea Maria Antonini, e gli operatori ...