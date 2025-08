La Crew Dragon si aggancia alla Stazione Spaziale Internazionale

Milano, 2 ago. (askanews) - La capsula Crew Dragon della SpaceX ha agganciato la Stazione Spaziale Internazionale. Il team di quattro astronauti fa parte dell'undicesima spedizione di ricerca verso il laboratorio orbitante nell'ambito del Commercial Crew Program della Nasa, creato per sostituire l'era dello Space Shuttle grazie alla collaborazione con l'industria privata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La Crew Dragon si aggancia alla Stazione Spaziale Internazionale

In questa notizia si parla di: crew - dragon - stazione - spaziale

Musk fuori controllo: minaccia di ritirare la navicella Crew Dragon come ripicca contro Trump - Il presidente degli Stati Uniti evoca la cancellazione dei contratti in essere con le aziende di Elon Musk, che a sua volta minaccia di eliminare il programma Dragon, fondamentale per il supporto alla Stazione Spaziale Internazionale.

SpaceX, capsula Crew Dragon agganciata alla Stazione Spaziale internazionale: sbarca l’equipaggio - La capsula Crew Dragon di SpaceX si è agganciata alla Stazione spaziale internazionale (Iss) dopo un viaggio di 15 ore iniziato con il lancio dal Kennedy space center della Nasa.

La capsula Crew Dragon di SpaceX attracca alla Stazione Spaziale Internazionale - Il team di quattro astronauti dell'equipaggio 11 a bordo fa parte dell'11esima spedizione di ricerca

La navetta Crew Dragon agganciata alla Stazione Spaziale. A bordo 4 astronauti #ANSA Vai su X

Dal Kennedy Space Center il razzo Falcon 9 è stato lanciato con la navetta Crew Dragon Endeavour, diretta alla Stazione Spaziale Internazionale Vai su Facebook

La capsula Crew Dragon di SpaceX attracca alla Stazione Spaziale Internazionale; La capsula Crew Dragon di SpaceX attracca alla Stazione Spaziale Internazionale; La Crew Dragon si aggancia alla Stazione Spaziale Internazionale.

SpaceX, capsula Crew Dragon agganciata alla Stazione Spaziale internazionale: sbarca l’equipaggio - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Riporta msn.com

La navetta Crew Dragon si è agganciata alla Stazione Spaziale - La navetta Crew Dragon Endeavour della missione Crew 11 si è agganciata alla Stazione Spaziale Internazionale. Come scrive ansa.it