La cremonese cerca rinforzi Accordo per Terracciano prestito con diritto Il giocatore valuta | c’è anche l’Hellas Verona

Nonostante l’accordo chiuso tra Milan e Cremonese non si sblocca ancora il passaggio, in prestito con diritto di riscatto, di Filippo Terracciano tra le fila grigiorosse. Il calciatore infatti, come annunciato anche dal suo agente Andrea D’Amico, ha diverse proposte da squadre di Serie A e vuole prendere tempo per fare la scelta migliore. Tra le pretendenti, oltre alla Cremonese, ci sarebbe il Verona dove Terracciano ha giĂ giocato in passato. Restando in tema terzini, i lombardi hanno fatto un primo sondaggio anche per Niccolò Fortini, di proprietĂ della Fiorentina e reduce da un’ottima passata stagione con la maglia della Juve Stabia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La cremonese cerca rinforzi. Accordo per Terracciano, prestito con diritto. Il giocatore valuta: c’è anche l’Hellas Verona

In questa notizia si parla di: cremonese - terracciano - accordo - prestito

Calciomercato Fiorentina, De Gea intoccabile per Terracciano potrebbe essere addio. Per lui due opzioni: Cremonese o ritorno all’Empoli - Calciomercato Fiorentina, Terracciano potrebbe essere addio. Per lui due opzioni: Cremonese o ritorno all’Empoli Con un contratto in scadenza a giugno 2026 e il ruolo di titolare ormai passato nelle mani di David De Gea, il futuro di Pietro Terracciano sembra sempre più lontano da Firenze.

Calciomercato Milan, Longo: “Terracciano alla Cremonese, manca…” - Calciomercato Milan, Longo: accordo col club grigiorosso per Terracciano, ma manca il sì del giocatore.

Calciomercato Milan, D’Amico (ag. Terracciano): “Tante squadre su di lui. Cremonese …” - Andrea D'Amico, agente di Filippo Terracciano, calciatore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al futuro del suo assistito

? Milan e Cremonese hanno trovato un accordo totale per la cessione di Terracciano in prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo in caso di salvezza. @la_rossonera Vai su Facebook

? Milan e Cremonese hanno trovato un accordo totale per la cessione di Terracciano in prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo in caso di salvezza. @la_rossonera Vai su X

Terracciano in uscita dal Milan: Tare ha trovato un accordo totale con la Cremonese; Terracciano in uscita dal Milan: accordo raggiunto con un club di Serie A; Cremonese, raggiunto l’accordo con il Milan per Filippo Terraciano.

La cremonese cerca rinforzi. Accordo per Terracciano, prestito con diritto. Il giocatore valuta: c’è anche l’Hellas Verona - Nonostante l’accordo chiuso tra Milan e Cremonese non si sblocca ancora il passaggio, in prestito con diritto di riscatto, ... Come scrive sport.quotidiano.net

Calciomercato Milan, accordo con la Cremonese per Terracciano - Calciomercato Milan, i rossoneri hanno raggiunto un accordo totale con la Cremonese per Filippo Terracciano: manca solo il sì del giocatore Un’importante novità scuote il calciomercato rossonero: il M ... Riporta milannews24.com