La Casa Bianca di Trump | ecco la maxi sala da ballo

Donald Trump avrà finalmente la sua sala da ballo alla Casa Bianca, ovviamente in stile Mar-a-Lago con ori, stucchi e capitelli. La White House State Ballroom da 8.400 metri quadrati avrà una capienza da 650 persone sedute, e si troverà nell'ala est della residenza al 1600 di Pennsylvania Avenue. Un progetto del valore di 200 milioni di dollari che - spiega la portavoce Karoline Leavitt - sarà finanziato dal tycoon e da altri donatori privati «patrioti». «Per 150 anni presidenti, governi e personale della Casa Bianca hanno aspettato una grande sala da ballo. Questo è uno degli edifici più belli e storici del mondo, eppure al momento non è in grado di ospitare importanti eventi in onore dei leader mondiali senza dover installare una grande e antiestetica tenda a circa 100 metri dall'ingresso principale», prosegue Leavitt, assicurando che la sala «sarà un'aggiunta preziosa e molto necessaria». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La Casa Bianca di Trump: ecco la maxi sala da ballo

In questa notizia si parla di: casa - bianca - sala - ballo

Casa bianca vendesi: Trump in viaggio nel Golfo arabo - La visita di stato di sarà un’occasione per rinsaldare i legami ed i rapporti d’affari intrattenuti da decenni, in particolare con la casata dei Saud, da quando nel 1991 lo […] The post Casa bianca vendesi: Trump in viaggio nel Golfo arabo first appeared on il manifesto.

La Corte Suprema contro la Casa Bianca: stop alle deportazioni dei migranti in base alla legge del 1798 - facendo ricorso a una norma applicata solo in tempo di guerra il governo Usa intendeva espellere decine di stranieri senza che questi potessero fare ricorso ai giudici

Dalla Casa Bianca a Istanbul. La strategia di Zelensky - S’è aspettato fino all’ultimo che Vladimir Putin decidesse se presentarsi a Istanbul dove lo ha invitato

Stati Uniti: la nuova, faraonica sala da ballo della Casa Bianca da 200 milioni di dollari - la Repubblica Vai su X

Il presidente USA costruirà un'enorme sala per ricevimenti finanziata da lui e donatori. È uno dei progetti legati alla Casa Bianca più grandi degli ultimi 100 anni Vai su Facebook

La Casa Bianca come Mar-a-Lago: arriva la sala da ballo kitsch da 8mila metri quadrati di Trump; Trump costruirà alla Casa Bianca una sala da ballo da 200 milioni; Stati Uniti: la Casa Bianca presenta la nuova sala da ballo da 200 milioni di dollari.

La Casa Bianca di Trump: ecco la maxi sala da ballo - Donald Trump avrà finalmente la sua sala da ballo alla Casa Bianca, ovviamente in stile Mar- Si legge su ilgiornale.it

La Casa Bianca come Mar-a-Lago: arriva la sala da ballo kitsch da 8mila metri quadrati di Trump - Il presidente ha annunciato il cambiamento strutturale più importante fatto dal 1948. Secondo repubblica.it