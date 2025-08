Una gara esilarante a chi la dice piĂą grosso. E piĂą divertente. Sta per iniziare la 49esima edizione del Campionato italiano (e mondiale) della Bugia che si terrĂ oggi e domani a Le Piastre, il paesino della montagna pistoiese che lo ospita dal 1966. L’edizione 2025 è dedicata a "La bugia va a scuola: racconti e immagini dal mondo dell’istruzione". Ecco il ricco programma bugiardo con tutti gli ospiti del Campionato. Un tuffo vero e proprio nelle risate. La due giorni del Campionato inizierĂ stasera alle 19.30 con la tradizionale cena bugiarda in piazza. Per partecipare occorre prenotare telefonando al 340 - 2740430 oppure al 347 – 0491782. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La bugia diventa uno show. Due serate e grandi risate