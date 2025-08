L’attesa è anche per loro, le sedici castellane scelte dai rispettivi castelli per impreziosire con la propria bellezza la Quintana di domenica. Folignano, ad esempio, ha affidato il ruolo della dama a Luigia Michini. Cinquant’anni, ragioniera, lavora come coordinatrice del personale e responsabile del reparto ortofrutta in un supermercato di Villa Pigna. "Sono da sempre impegnata nel sociale come catechista, volontaria e organizzatrice di eventi – racconta Luigia –. Sono appassionata di cucina e pasticceria, mi piace cantare e ballare. E ho due splendide figlie: Camilla, studentessa di lettere, e Arianna, iscritta all’Accademia di Belle Arti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La bellezza delle Castellane pronte a incantare il corteo