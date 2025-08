La battaglia dei dazi porta alla pace tra Airbus e Boeing

Le due aziende rivali unite nell'azione di lobbying che ha portato all'azzeramento dei dazi reciproci tra Usa ed Europa per aerei e componenti aeronautici.

La battaglia sui dazi, Trump attacca la sentenza: ¬ępolitica e orribile¬Ľ¬†|La Casa Bianca: ¬ęCercano di fermarci¬Ľ - Piazza Affari positiva, in linea con i listini europei, dopo lo stop giudiziario ai dazi di Donald Trump deciso dalla Corte federale del commercio degli Stati Uniti.

Battaglia legale sui dazi di Trump, Corte d'appello Usa: per ora restano in vigore - Il presidente Usa dà il via alla revoca dei visti per gli stranieri. Kareem Abdul-Jabbar: il presidente di Harvard è come Rosa Parks.

Usa, battaglia legale sui dazi di Trump: Corte d'appello sospende lo stop e li lascia in vigore - Il presidente Usa dà il via alla revoca dei visti per gli stranieri. Kareem Abdul-Jabbar: il presidente di Harvard è come Rosa Parks.

"Giudico positivamente che si sia trovato un accordo, perché un'escalation commerciale tra Usa e Ue avrebbe avuto conseguenze potenzialmente devastanti. Ma la base di dazi a 15%, se ricomprende i dazi precedenti che di media erano intorno a 4-5%, diffe Vai su Facebook

