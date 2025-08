Prato, 2 agosto 2025 – Se ne parlava da tempo. Il sospetto che i cinesi usassero una banca clandestina con ramificazioni in piĂą parti del mondo, oltre alle criptovalute per movimentare grosse somme denaro, era forte. Adesso è certo: la banca clandestina a Prato è stata scoperta dai carabinieri del comando provinciale di Prato in via Respighi 6, in pieno Macrolotto. Una “banca illegale, centrale di riciclaggio, basata sull’impiego di criptovalute, e di rilascio di carte d’identitĂ elettroniche contraffatte valide per l’espatrio e di altri documenti di identità ”, ha spiegato il procuratore Luca Tescaroli in una nota aggiungendo che “è necessario far conoscere la realtĂ criminale riconducibile a esponenti dei gruppi cinesi e le notevolissime dimensioni economiche delle attivitĂ gestite sul piano transnazionale e, al contempo, come gli inquirenti siano attenti a contrastarla”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La banca clandestina esiste. Era in una casa in via Respighi e inviava milioni in criptovalute