La 21enne Simona Cinà morta in piscina durante una festa privata a Bagheria Disposta l' autopsia

Il corpo senza vita di una ragazza di 21 anni - Simona Cinà - è stato trovato la notte scorsa in una piscina di una villa a Bagheria, comune alle porte di Palermo. Nell'abitazione privata si stava svolgendo una festa. Ad accorgersi del fatto e ad avvertire il 118 sarebbero stati alcuni partecipanti. Vani i tentativi di rianimazione del personale medico e sanitario. La ragazza sarebbe caduta in.

Simona Cinà, ventenne trovata morta nella piscina di una villa durante una festa privata a Palermo. Ascoltati i ragazzi presenti - Tragedia a Bagheria, in provincia di Palermo. Una ragazza di 20 anni, Simona Cinà, è morta in piscina durante una festa privata in una villa.

Simona Cinà trovata morta a 20 anni in piscina: la pallavolista era a una festa in una villa privata - Dramma a Bagheria, nel palermitano, dove una giovane di 20 anni è stata trovata morta sul fondo di una piscina nella notte tra venerdì e sabato 2 agosto.

