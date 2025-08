L’ addolorato saluto alla professoressa Concetta Tornatore

È deceduta, ieri mattina alle 3, per un malore improvviso, Concetta Tornatore, professoressa di Disegno dal Vero e Discipline pittoriche, 72 anni, docente al liceo artistico ‘Gaetano Chierici’: scuola alla quale ha dedicato tutta la sua carriera lavorativa, in quiescenza da pochi anni. "Si è sentita male – racconta la figlia Sara Fornaciari– ha chiamato il 118 poi il malore improvviso. L’hanno trovata, accasciata a terra, davanti alla porta che non è riuscita ad aprire". Abitava a Bagnolo e lascia tutti i colleghi del Chierici, i suoi studenti, che amava moltissimo, nello sgomento. La dirigente, Elena Ferrari e tutta la scuola, si uniscono al dolore della famiglia, si stringono in un grande abbraccio verso di lei per l’ultimo saluto e nel cordoglio verso i suoi cari, in particolare, le figlie: Sara e Silvia Fornaciari e le nipoti Agata e Melissa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

