Koopmeiners titolare in Juve Reggiana? Segnale chiaro da parte di Tudor la scelta del tecnico bianconero per il test odierno

alla Continassa. La nuova stagione della Juventus comincia con un segnale chiaro da parte di Igor Tudor: Teun Koopmeiners è uno dei pilastri da cui ripartire. Nell'amichevole di questa mattina alla Continassa contro la Reggiana, il centrocampista olandese è stato schierato titolare sulla trequarti, alle spalle del nuovo centravanti Jonathan David, in quello che rappresenta il primo vero test estivo dei bianconeri. Dopo una stagione d'esordio in chiaroscuro, Koopmeiners è chiamato a dimostrare tutto il suo valore  nel campionato italiano.

Kolo Muani Juve, è arrivato a Torino per portare i bianconeri in Champions e ci è riuscito! Questi numeri contro il Venezia lasciano un chiaro segnale: e sul futuro… - di Nicolò Corradino Kolo Muani Juve, l’analisi ai raggi X della prestazione contro il Venezia: tutti i numeri della prova dell’attaccante francese.

Gol Conceicao, rete clamorosa del bianconero in Germania Portogallo! Chiaro segnale alla Juve per il futuro – VIDEO - di Redazione JuventusNews24 Gol Conceicao, rete clamorosa del bianconero in Germania Portogallo: il VIDEO dell’incredibile conclusione.

Conceicao Juventus: Tudor lo schiera subito titolare con la Reggiana dopo il ritorno dal Porto, spazzati via tutti i dubbi sul suo numero di maglia La nuova stagione della Juventus si apre nel segno d ...