Kolo Muani Juve, la Gazzetta dello Sport di oggi avvisa: la linea Torino-Parigi è rovente, intesa in arrivo col PSG. Le ultimissime sul centravanti. Il calciomercato Juve si avvicina a grandi passi verso la definizione di un colpo chiave per il proprio reparto offensivo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’affare per il ritorno di Randal Kolo Muani è ormai ben indirizzato. L’asse tra Torino e Parigi è rovente, con il Paris Saint-Germain  pronto a sedersi al tavolo per definire gli ultimi dettagli della trattativa. L’attaccante francese ha fatto una scelta netta: vuole tornare alla Juve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kolo Muani Juve, la Gazzetta avvisa: la linea Torino-Parigi è rovente, intesa in arrivo col PSG. Le ultimissime sul centravanti