Kit alle vittime di violenza Il dono dei Lions toscani

Ha fatto tappa anche agli Ospedali Riuniti della Valdichiana senese il tour del Lions Club per la consegna ai reparti di pronto soccorso dei kit destinati alle vittime di violenze, donati dal Distretto 108 LA (che raggruppa i Lions della Toscana) alla sanitĂ pubblica regionale. Un'iniziativa di grande generositĂ , che ha anche un profondo valore sociale, come ha detto Barbara Bianconi, direttrice del presidio di Nottola, che ha fatto notare come "gesti del genere, oltre all'importantissimo aspetto pratico, abbiano il pregio di richiamare l'attenzione sul tema della violenza, soprattutto quella giovanile".

