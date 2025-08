Il festival musicale itinerante Kiss Kiss Way, promosso da Radio Kiss Kiss, si sta distinguendo per la sua presenza in televisione, offrendo al pubblico i momenti più significativi delle serate attraverso speciali trasmessi in prima serata. Questa iniziativa permette di rivivere le esibizioni più coinvolgenti e di scoprire gli artisti protagonisti di questa edizione estiva del 2025. programmazione televisiva del kiss kiss way. I due appuntamenti speciali dedicati al Kiss Kiss Way sono visibili a livello nazionale in modalità gratuita su TV8. Contestualmente, l’evento può essere seguito anche su Sky Uno, canale 108 dell’emittente satellitare a pagamento. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Kiss Kiss Way su TV8 e Sky Uno: cast e scaletta degli speciali del 2 e 9 agosto