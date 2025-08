Kim Kardashian lancia una maschera per il visto la prende in giro anche Anthony Hopkins

È iniziato tutto con il gel per le sopracciglia, poi sono arrivati gli sbiancanti per i gomiti, la cipria per il decoltè, le creme idratanti per le parti intime. La bellezza è un lavoro a tempo pieno, ogni dettaglio conta, anche il più piccolo. È ormai imprescindibile prendersi cura di parti del corpo che non sapevamo neppure di avere. E adesso apprendiamo che, oltre a reggere il seno, dovremmo avere qualcosa anche a reggerci la faccia. La maschera per il viso – reggi viso – è l’ultimo tra i nuovi inutili indispensabili della beauty routine e porta la firma di Kim Kardashian. Un inedito aggeggio che è riuscito a catturare l’attenzione persino di Anthony Hopkins. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Kim Kardashian lancia una maschera per il visto, la prende in giro anche Anthony Hopkins

In questa notizia si parla di: maschera - kardashian - lancia - visto

Anthony Hopkins torna Hannibal Lecter e prende in giro la maschera di Kim Kardashian - L'attore è tornato nei panni di Hannibal Lecter per ironizzare sul face tool di Skims, una maschera che avvolge la mascella come quella de Il silenzio degli innocenti.

Anthony Hopkins prova la maschera viso di Kim Kardashian, ed è subito Hannibal Lecter - 'Grazie, Kim. Non aver paura di venire a cena' è il ringraziamento dell'attore premio Oscar dopo aver provato la maschera facciale Skims di Kim Kardashian.

Kim Kardashian lancia la maschera per il viso, approvata da… Hannibal Lecter - Dopo aver rivoluzionato il mondo dell’underwear con il celebre intimo modellante, Kim Kardashian ora punta… al viso.

Se pensavate di aver visto tutto nel mondo della bellezza, c'è ancora spazio per sorprendervi. Skims, il brand di lingerie di Kim Kardashian, ha rivoluzionato la routine beauty notturna con una maschera in tessuto che ridefinisce i contorni della mascella mentr Vai su Facebook

Kim Kardashian lancia una maschera per il visto, la prende in giro anche Anthony Hopkins; Anthony Hopkins prova la fascia viso modellante di Kim Kardashian riferendosi a Hannibal Lecter: «Mi sento già 10 anni più giovane»; Anthony Hopkins torna Hannibal Lecter e prende in giro la maschera di Kim Kardashian.

La maschera di Skims lanciata da Kim Kardashian è perfetta (soprattutto) da postare - Più che una promessa di trasformazione, la face wrap racconta un’estetica specifica. Segnala iodonna.it

Kim Kardashian lancia un “reggifaccia”, Anthony Hopkins ironizza sulla maschera beauty - Leggi su Sky TG24 l'articolo Kim Kardashian lancia un “reggifaccia”, Anthony Hopkins ironizza sulla maschera beauty ... Lo riporta tg24.sky.it