Nella notte del 2 agosto, una serie di esplosioni sono state udite in diverse città della Crimea. Lo riporta Ukrainska Pravda aggiungendo che le autorità russe hanno bloccato la circolazione dei veicoli sul Ponte di Crimea. "Le ragioni di questa restrizione non sono state rese note", afferma. Il canale Telegram 'Krymsky veter' ha segnalato una serie di esplosioni nella città di Feodosia. Sono state segnalate anche esplosioni a Kerch e almeno "tre esplosioni molto potenti" nel villaggio di Yurkine, situato vicino a Kerch. I residenti locali riferiscono che in diverse zone sono stati uditi sistemi di difesa aerea in funzione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Kiev, esplosioni in Crimea, bloccato il traffico sul ponte