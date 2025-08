Kate Middleton torna all’arte e commuove Kensington Palace

A volte basta un gesto silenzioso per parlare più forte di mille parole. Così ha fatto Kate Middleton, che ha interrotto la sua pausa estiva in famiglia per firmare uno dei momenti più personali e intensi della sua agenda pubblica. La Principessa del Galles è tornata al centro della scena non per un impegno istituzionale qualsiasi, ma per inaugurare una mostra da lei stessa curata, all’interno del nuovo spazio del V&A East Storehouse, a Stratford, Londra. Un ritorno alle origini, all’amore per la storia dell’arte, che ha emozionato Kensington Palace e tutti coloro che da sempre seguono con affetto il suo percorso. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Kate Middleton torna all’arte e commuove Kensington Palace

In questa notizia si parla di: kate - middleton - torna - arte

Kate Middleton regina della natura: «Guarisce corpo e spirito» - Kate Middleton non ha mai nascosto l’enorme conforto che le ha dato immergersi nella natura durante la sua malattia, e adesso ha deciso di celebrare questa unione con un nuovo progetto video.

Ieri, a Londra, Kate Middleton ha consegnato un prestigioso premio allo stilista Patrick McDowell, che le ha dedicato una delle sue creazioni - I l suo arrivo è stato annunciato solo all’ultimo momento, ma ieri Kate Middleton non ha voluto rinunciare al suo appuntamento annuale con uno degli eventi più importanti del calendario della moda inglese.

Una rosa dedicata a Kate Middleton, perché si chiamerà come la principessa - (Adnkronos) – Esiste un'infinità di rose e altrettanti nomi per distinguerle. Abraham Darby, Aimèe Vibert, Alain Blanchard, Alba Amelia, Albertine, Alexandra Renaissance, Alfred de Dalmas, Alister Stella Grey, Ambre Queen, Anna Vena, Aphrodite… tanto per citarne soltanto alcuni fra quelli registrati, con cui questi fiori vengono chiamati.

Kate Middleton torna a parlare del cancro: cosa ha detto, tutti in lacrime Vai su Facebook

Kate Middleton curatrice al V&A East Storehouse https://ift.tt/9CvxBaK Vai su X

Kate Middleton torna all’arte e commuove Kensington Palace; La principessa Kate cura una mini-mostra al Victoria & Albert Museum; Kate Middleton curatrice al V&A East Storehouse.

Kate Middleton torna a farsi vedere in pubblico: un'uscita da sola tra ... - Un'uscita che ha senza dubbio ricordato a Kate Middleton gli anni dell'università, dove si era specializzata in storia dell'arte all'Università di St Andrews in Scozia, dove aveva anche ... corriere.it scrive