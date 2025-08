Juventus la formazione ufficiale per l’amichevole con la Reggiana | David dal 1? il rientro di Bremer e una sorpresa

Juventus, la formazione ufficiale per l’amichevole con la Reggiana: David dal 1?, il rientro Bremer e una sorpresa nell’undici proposto da Tudor Prima uscita stagionale per la Juventus, che questa mattina alla Continassa affronta la Reggiana in un’amichevole a porte chiuse utile per mettere minuti nelle gambe e osservare i primi segnali del lavoro impostato da Igor Tudor. A spiccare tra . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Juventus, la formazione ufficiale per l’amichevole con la Reggiana: David dal 1?, il rientro di Bremer e una sorpresa

In questa notizia si parla di: amichevole - juventus - formazione - ufficiale

Juventus Under 16, vittoria in amichevole 4-1 contro il Sion: ecco i marcatori del match dei bianconeri di mister Grauso - di Redazione JuventusNews24 Juventus Under 16, grande vittoria contro gli svizzeri del Sion per 4-1: Paonessa scalda il motore in vista del ritorno dei quarti contro il Genoa.

Juventus, Prima Squadra e Women: ufficiale la doppia amichevole a Dortmund. Il comunicato del club bianconero. Info e dettagli - di Redazione JuventusNews24 Juventus, doppia amichevole a Dortmund: è ufficiale l’evento, c’è il comunicato da parte del club bianconero.

Juventus, è grande attesa per l’amichevole contro il Borussia Dortmund: prevendite già in corso! Il numero dei tagliandi staccati è da capogiro! Tutti i dettagli - di Redazione JuventusNews24 Juventus, l’amichevole contro il Borussia Dortmund è per le grandi occasioni: staccati già 40.

#Juventus, la formazione titolare per l'amichevole contro la #Reggiana Torna #Bremer dal 1º minuto. Vai su X

Ecco la formazione ufficiale del Napoli per l'amichevole contro l'Arezzo Vai su Facebook

LIVE Alle 11 Juve-Reggiana, le ufficiali: Tudor ritrova Bremer dal 1', esordio per David; DIRETTA: Juventus-Reggiana LIVE! Formazioni, risultato e aggiornamenti della prima amichevole estiva dei bianconeri; Juve-Reggiana diretta: segui l'amichevole di oggi LIVE.

Juventus-Reggiana LIVE, la formazione ufficiale dell'amichevole: si rivede Bremer - Reggiana ( calcio d'inizio alle ore 11) è la prima gara amichevole pre- Riporta calciomercato.com

Juventus, la formazione ufficiale per l’amichevole con la Reggiana: David dal 1', il rientro di Bremer e una sorpresa - Juventus, la formazione ufficiale per l’amichevole con la Reggiana: David dal 1', il rientro Bremer e una sorpresa nell’undici proposto da Tudor Prima uscita stagionale per la Juventus, che questa mat ... Come scrive calcionews24.com