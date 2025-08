Juve Reggiana tra campo e mercato | tre bianconeri esclusi dai convocati per il test di stamattina sono fuori dal progetto di Tudor

Juve Reggiana tra campo e mercato: tre bianconeri esclusi dai convocati per il test di stamattina, sono fuori dal progetto tecnico di Tudor. I dettagli. Nella prima amichevole stagionale che verrà disputata questa mattina alla Continassa contro la Reggiana, la Juventus ha lasciato a casa tre nomi pesanti: Timothy Weah, Douglas Luiz  e Arthur Melo. Tutti e tre sono stati esclusi dalla lista dei convocati  per decisione tecnica legata a motivi di mercato. Si tratta di un segnale chiaro da parte dell’allenatore Igor Tudor, che sta delineando la rosa per la stagione 20252026 e che ha già comunicato alla società le proprie valutazioni sui giocatori da considerare funzionali al suo progetto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Reggiana tra campo e mercato: tre bianconeri esclusi dai convocati per il test di stamattina, sono fuori dal progetto di Tudor

Bremer di nuovo in campo a trecento giorni dall’infortunio: il piano di Tudor per Juve Reggiana e le indicazioni dello staff medico - di Redazione JuventusNews24 Bremer di nuovo in campo a trecento giorni dall’infortunio: il piano di Tudor per Juve Reggiana e tutte le indicazioni dello staff medico bianconero.

Bremer torna in campo oltre trecento giorni dopo l’ultima volta! Parte titolare in Juve Reggiana: la scelta di Tudor - di Redazione JuventusNews24 Bremer torna in campo oltre trecento giorni dopo l’ultima volta! Parte titolare in Juve Reggiana: la scelta di Tudor per l’amichevole di questa mattina.

